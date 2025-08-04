Почти 170 тыс. жителей Подмосковья воспользовались медицинским чат-ботом Денис

Более 166 тыс. жителей Подмосковья решают медицинские вопросы с помощью чат-бота Дениса, с начала 2025 года такую возможности использовали более 25 тыс. новых пользователей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой помощник может записать на прием к врачу, а также на диспансеризацию, вакцинацию, вызвать медика на дом и не только. Воспользоваться его услугами можно по ссылке. В ведомстве уточнили, что для получения услуг пользователю нужно будет указать номер телефона, полис ОМС и дату рождения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.