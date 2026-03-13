В контакт-центр ветеринарии Подмосковья в феврале поступило более 2 тыс. обращений

В единый контакт-центр по вопросам ветеринарии Подмосковья в феврале поступило более 2 тыс. обращений. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большинство звонков — 60% — обработал голосовой помощник «Вита». Остальные были переведены на операторов.

Чаще всего жителей беспокоили вопросы безнадзорных собак, записи на прием и поиска ближайших ветклиники. Таких звонков поступило 358, 227 и 191 соответственно.

Номер центра: 8 (495) 668-01-25. Звонки принимают в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в части контроля за нарушениями во дворах.