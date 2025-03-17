Почти 2 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 1,8 млн жителей и гостей региона, что на 191 тыс. человек больше в сравнении с показателем прошлого года, в общей сложности с начала 2025 года число посетителей превысило 12 млн. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков. На прошедшей неделе они стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшую посещаемость зафиксировали в воскресенье, 16 марта, — более 330 тыс. человек. Самым посещаемым за этот период стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили более 67 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли Центральный парк в Долгопрудном и парк имени Калинина в Королеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.