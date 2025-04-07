Почти 2 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,8 млн человек, что на 108 тыс. больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувший понедельник, 31 марта, — более 356 тыс. человек. Самым популярным стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который собрал более 64 тыс. посетителей. В пятерку лидеров также вошли Центральный парк в Долгопрудном, Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королеве, Центральный городской парк в Пушкинском и парк им. Л. Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.