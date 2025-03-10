Почти 2 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,7 млн человек, что на 657 тыс. больше показателя прошлого года, с начала 2025 года в них побывали уже свыше 12 млн посетителей. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков. На прошедшей неделе они стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшую посещаемость зафиксировали в минувшие выходные, 8 и 9 марта, в эти дни в парках побывали более 772 тыс. человек. Самым популярным стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, в нем побывало свыше 72 тыс. человек. В пятерку лидеров также вошли Центральный парк в Долгопрудном, парк имени Калинина в Королеве, Центральный парк в Пушкинском и парк имени Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.