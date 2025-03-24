Почти 2 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,8 млн человек, что на 312 тыс. больше показателя прошлого года, с начала 2025 года общее число посетителей парков превысило 13 млн. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Наибольшей популярностью парковые территории пользовались в воскресенье, 23 марта, в этот день их посетили более 353 тыс. человек. Самым востребованным стал парк «Пехорка» в Балашихе, там побывали свыше 65 тыс. человек. В пятерку лидеров также вошли Центральный парк в Долгопрудном, парк имени Калинина в Королеве, Центральный парк в Пушкинском округе и парк имени Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.