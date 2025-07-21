Почти 2 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 1,9 млн человек, что на 55 тыс. больше показателя 2024 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в пятницу, 18 июля, — 331 тыс. человек. В выходные дни парки посещали в среднем по 310 тыс. гостей. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе, там побывали 74 тыс. человек. В пятерку лидеров также вошли парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкинском округе, парк Мира в Мытищах и Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.