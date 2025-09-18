Почти 2 тыс. детей прошли лечение в подмосковном Центре сурдологии НИКИ детства
Более 1,5 тыс. детей прошли лечение в подмосковном Центре сурдологии НИКИ
С начала 2025 года лечение в Центре сурдологии НИКИ детства прошли более 1,5 тыс. детей, там можно пройти проверку слуха и речи, коррекцию патологий и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим: полный осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию и другие обследования», — сказала врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.
По ее словам, после обследования специалисты ставят диагноз, назначают лечение или приглашают на повторный прием. Пройти лечение в центре можно бесплатно, по полису ОМС, на него направляет лечащий врач.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.