Почти 2 тыс. матчей прошли в рамках Единой школьной лиги Московской области

С момента старта Единой школьной лиги Подмосковья в регионе прошли 1,8 тыс. матчей по четырем спортивным дисциплинам — футзалу, волейболу, баскетболу и шахматам. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что соревнования в городских округах будут проходить до марта 2025 года, после чего начнется региональный этап. В рамках проекта для школьников также проводятся мастер-классы с амбассадорами Единой школьной лиги, в них уже приняли участие более 500 учеников.

Напомним, что в общей сложности в первом сезоне Единой школьной лиги планируют провести более 5 тыс. соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков и другие, его организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Концепцию разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.