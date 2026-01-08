Почти 2 тыс. специалистов расчистят улицы и дороги Красногорска от снега

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В Красногорске расчищают улицы и дороги от последствий снегопада, в работах задействовали более 1,7 тыс. человек и 360 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«По прогнозам погоды мы ожидаем аномальных снегопадов. Зимняя уборка активно идет на всех территориях округа. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности», – сообщила первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина.

По ее словам, работы проводят сотрудники МБУ «Красногорская городская служба», управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. При необходимости на уборку выйдет дополнительная техника, добавила она. Прежде всего уборку проводят на дорогах, тротуарах, подходах к домам и социальным объектам. Для безопасности дороги обрабатывают противогололедными материалами.

