Почти 2 тыс. спортсменов приняли участие в чемпионате России по кикбоксингу в Подмосковье
Более 1,5 тыс. человек приняли участие в чемпионате России по кикбоксингу в МО
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Более 1,5 тыс. спортсменов приняли участие в первенстве России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, которое стартовало в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Для российского кикбоксинга это рекордное мероприятие по количеству участников. В подмосковный город-герой Наро-Фоминск приехали команды из 73 регионов», — отметил председатель регионального отделения Федерации кикбоксинга России в Московской области Андрей Голландцев.
По его словам, спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «лоу-кик», «К-1» и «фулл-контакт». Подмосковье представят 75 спортсменов из 14 городских округов. Среди почетных гостей мероприятия — генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов, председатель регионального отделения Федерации кикбоксинга России в Московской области Андрей Голландцев и не только.
Отметим, что состязания организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.