Почти 20 домов ввели в эксплуатацию в подмосковном загородном кластере «Дмитров Дом»

В 10 км от города Дмитрова на территории загородного кластера «Дмитров Дом» ввели в эксплуатацию 15 индивидуальных жилых домов, группа «Самолет» получила соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что для строительства домов использовался газобетон, который обеспечивает жилью тепло- и энергоэффективность. Фасады зданий были выполнены в скандинавском стиле. На территории проекта также обустроили пешеходные пути, проезды, создали небольшой парк c детской и спортивной зонами. Здесь также планируют построить школы, детские сады, поликлинику, пункт скорой помощи, коворкинг, магазины, кафе, и другие объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.