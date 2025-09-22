Почти 20 передвижных рентген-аппаратов передали больницам Московской области
Больницы Подмосковья получили 16 передвижных рентген-аппаратов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в подмосковные больницы закупили 18 единиц передвижных рентгеновских аппаратов на сумму более 153 млн рублей, 16 из них уже поступили и используются в работе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Медтехнику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Передвижные рентген-аппараты применяются для выполнения исследований пациентам с ограниченной подвижностью, например, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, травматологии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оборудование поступило в 11 медицинских организаций, в том числе в Долгопрудненскую, Клинскую, Одинцовскую больницы, а также областной и Наро-Фоминский перинатальные центры. Главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская уточнила, что новая техника позволяет сократить время выполнения рентгеновских исследований.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.