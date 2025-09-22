Почти 20 передвижных рентген-аппаратов передали больницам Московской области

С начала 2025 года в подмосковные больницы закупили 18 единиц передвижных рентгеновских аппаратов на сумму более 153 млн рублей, 16 из них уже поступили и используются в работе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Медтехнику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.