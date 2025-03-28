Почти 20 тыс. домашних животных прошли вакцинацию от бешенства в Подмосковье с начала 2025 года

В Подмосковье с начала 2025 года вакцинацию от бешенства прошли почти 20 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с января текущего года в регионе на бюджетной основе отечественным препаратом «Рабикан» привили от бешенства почти 12 тыс. собак и порядка 8 тыс. кошек.

Также в подмосковных ветеринарных клиниках можно вакцинировать питомца комплексным препаратом, защищающим сразу от нескольких самых распространенных заболеваний.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье началась раскладка вакцин против бешенства диких животных.