В Московской области началась раскладка вакцин против бешенства диких животных

Специалисты государственной ветеринарной службы в Подмосковье приступили к реализации первого этапа по профилактике заболеваний диких животных путем раскладки оральной вакцины. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С 26 марта на территории Подмосковья планируется разложить более 468 тыс. доз вакцины в тех местах, где существует угроза распространения, в том числе более 229 тыс. доз — посредством малой авиации», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, последний метод является одним из самых эффективных для профилактики бешенства диких животных. В ведомстве уточнили, что за последние пять лет число случаев заболевания животных бешенством в регионе снизилось на 85%.

Жителям и гостям региона напомнили, что при встрече с диким животным не стоит приближаться к нему. Передать информацию о нем можно по телефону экстренных служб 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.