Почти 200 автомобилей эвакуировали во дворах Подмосковья в декабре

С начала декабря 2024 года во дворах Подмосковья эвакуировали 153 автомобиля, наибольшее число — в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, транспортные средства эвакуируют как в дневное, так и в ночное время. В ведомстве уточнили, что знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена» устанавливают вблизи пунктов накопления ТКО и на дворовых проездах. Помимо эвакуации, нарушителям выписывают штрафы в размере 1,5 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.