Почти 200 кг некачественного мяса сняли с продажи в Подмосковье за месяц
В Подмосковье за месяц провели более 15 тыс. исследований различного мяса — свинины, говядины, баранины. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По итогам проверок с реализации сняли 196 кг мяса. В частности, сняли с продажи 38 кг говядины, 154 кг свинины и 4 кг баранины.
«Выявленная продукция не соответствовала установленным требованиям безопасности и была оперативно изъята из оборота», — отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о центре по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.