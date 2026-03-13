Почти 200 объектов теплоснабжения включили в инвестпрограмму на 2026 год в Подмосковье

В Подмосковье в инвестпрограмму на 2026 год включили 189 объектов теплоснабжения. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В планах — модернизировать 54 участка теплосетей общей протяженностью 39 км; обновить 83 котельные и БМК; провести работы на 22 ТЭЦ и ТГУ; реконструировать 14 ЦТП.

«Уже заключено 189 контрактов в рамках инвестиционных программ, еще 91 объект будет реализован по концессии. Привлечение частного капитала позволяет обновлять систему без резкого роста тарифной нагрузки для жителей», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.

В прошлом году по инвестпрограмме модернизировали 139 объектов. Еще по пяти ведутся проектные работы. Четыре будут завершены в этом году.

