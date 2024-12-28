Почти 200 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье в преддверии Нового года

За неделю в Подмосковье на земельно-имущественные торги в преддверии Нового года выставили 187 объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них — 146 земельных участков в аренду, 38 участков — на продажу, два нежилых помещения на продажу и один объект водопользования. Так, например, в деревне Шапкино Наро-Фоминского округа можно арендовать участок для индивидуального жилищного строительства, начальная цена — 418 080,11 рублей в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.