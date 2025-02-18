Почти 200 тыс. детей прошли профосмотры в Московской области

Минздрав: более 162 тыс. детей прошли профосмотры в Подмосковье

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Фото: [Министерство здравоохранения МО]

С начала 2025 года бесплатные профилактические осмотры в Подмосковье прошли 162 тыс. школьников и дошкольников, что на 43,7 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Одно из значительных преимуществ — родителям не нужно тратить время на посещение поликлиники, так как бригада медиков приезжает непосредственно в школы и детские сады», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что узнать о результатах осмотра можно будет на региональном портале Госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.

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