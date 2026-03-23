Почти 200 тыс. учащихся Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Всемирному дню поэзии

В 2026 году в мероприятиях , приуроченных ко Всемирному дню поэзии , приняли участие более 175 тыс. школьников, студентов, воспитателей и педагогов Подмосковья, он отмечается 21 марта. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии праздника советники директоров по воспитанию, школьники и учащиеся учреждений СПО создали видеозарисовки «Поэзия в объективе» по мотивам поэтических произведений. Кроме того, для младшеклассников провели физкультминутку «Зарядка с рифмой». Школьники и студенты также приняли участие в открытой поэтической площадке «Свободный микрофон» и прочли свои стихотворения, а также произведения любимых поэтов.

«Навигаторы детства» совместно с педагогами и активом школьных и студенческих музеев реализовали творческий проект «Поэты моей малой Родины», добавили в сообщении. Проект реализует Росдетцентр при поддержке Минпросвещения РФ.

