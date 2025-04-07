Почти 200 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилищного фонда

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилищного фонда переселили 194 человека. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость», — говорится в сообщении.

Работы прошли в Красногорске, Пушкинском округе, Солнечногорске и Шатуре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности за этот период удалось расселить 92 жилых помещения общей площадью более 3,3 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.