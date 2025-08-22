Почти 24 км труб проложили в Подольске в рамках модернизации объектов теплоснабжения

В Подольске в рамках модернизации объектов теплоснабжения по госпрограмме проложили почти 24 км труб. Работы выполнены более чем на 90%.

В Подмосковье в 2025–2028 годах проведут 640 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, отметили до этого в Московской областной думе.

Ход работ проверил глава Подольска Григорий Артамонов. Он оценил реконструкцию в Центральном и Парковом микрорайонах.

На улице Ульяновых близится к завершению модернизация котельной. Здесь установили новое оборудование и котел, отремонтировали здание, благоустроили территорию.

На улицах Февральская и Дружбы, а также на Революционном проспекте капитально ремонтируют теплосети. Общая протяженность участка составляет почти 800 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна завершиться 15 сентября.