Почти 240 засоров устранили специалисты «Мособлводоканала» за неделю

Специалисты АО «Мособлводоканал» только за одну неделю устранили 239 засоров в канализационных сетях региона. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Особенно сложные случаи были зафиксированы в Электрогорске, Середниково, поселке Озеро Белое, селе Дмитровский Погост, Рошале и Шатуре.

Причинами засоров стали скопления бытового мусора, текстильных изделий, влажных салфеток, жировых отложений и остатков пищи. Для устранения ряда инцидентов потребовалось применение спецтехники.

Жителям региона напомнили о правилах эксплуатации канализационных систем: запрещено сбрасывать в унитазы бытовые отходы, ткани, салфетки и другой крупный мусор; необходимо регулярно проверять состояние сливных устройств и очищать трубы, а также избегать попадания жира в стоки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области модернизируют 150 объектов водоснабжения и водоотведения.