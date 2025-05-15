Почти 2,5 тыс. человек подали заявки на участие в программе «Герои Подмосковья»

На участие в региональной программе «Герои Подмосковья» было подано почти 2,5 тыс. заявок. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

В числе заявителей — около 1,1 тыс. действующих участников СВО и порядка 1 тыс. ветеранов. Также заявки подали более 800 человек, отмеченных высокими государственными наградами, в том числе три Героя России. Кроме того, поступили заявки от 55 женщин.

Итоги первого этапа отбора участников подвели в рамках второго заседания Общественного совета образовательной программы. В него входят четыре Героя России, общественники, военкоры, офицеры спецподразделений, депутаты Госдумы, представители духовенства.

По словам вице-губернатора Подмосковья Марии Нагорной, большинство заявителей — жители Подмосковья. Однако поступили заявки от претендентов из других регионов России.

«После тестирования начнется этап собеседований. И в конце июня члены Общественного совета определят победителей, которые будут проходить обучение и стажировку до сентября 2026 года», — напомнила Нагорная.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

С учетом того, что многие заявители сейчас находятся на передовой, совет с пониманием отнесся к возможным техническим неточностям при заполнении анкет. Поэтому совет проголосовал за возможность допуска ко второму этапу всех, кто подал заявки, а также за назначение дополнительных дней для его прохождения — с 26 по 29 мая.

«Эта программа позволяет получить бесценный опыт, самореализоваться, повысить свои навыки и умения в сфере, где планируется дальнейшее трудоустройство, в управленческой деятельности. Цель — в конечном итоге получить грамотных специалистов», — отметил зампред Общественного совета программы Андрей Фролов.

Задания для второго этапа, который проходит онлайн, были разработаны ВШГУ РАНХиГС. В тестировании порядка 200 вопросов.

«Наша задача — постараться обеспечить здесь наших героев достойной работой. Кому-то нужно будет переучиться, кому-то нужен просто наставник, который поможет. Но, в любом случае, мы поддержим ребят, они должны знать, что их возвращения ждут», — подчеркнул член Общественного совета программы, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».