Почти 25 тыс. подмосковных школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Более 24 тыс. подмосковных школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2025 году. Об этом по итогам установочного совещания для руководителей, сотрудников площадок ВсОШ и муниципальных координаторов сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие прошло в гимназии имени Е. М. Примакова. Участники встречи подвели итоги школьного и муниципального этапов, а также обсудили модель проведения предстоящего регионального этапа, уточнили в ведомстве. В 2024 году в школьном этапе олимпиады приняли участие более 2,2 млн человек, что на 30% больше показателей предыдущего года. В муниципальном этапе приняли участие более 360 тыс. школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.