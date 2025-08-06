Почти 250 медиков пришли работать на областную станцию скорой помощи Подмосковья с начала года

За первые семь месяцев текущего года на областную станцию скорой помощи пришли работать 248 медиков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

К примеру, с января на Шатурскую подстанцию скорой помощи пришли работать 17 фельдшеров выездных бригад из одной только Рязанской области.

По словам заместителя главврача станции по кадрам Натальи Дзуцевой, основной стимул для трудоустройства иногородних специалистов — высокая и стабильная зарплата. Также в Подмосковье действуют различные выплаты и меры поддержки для медиков. Это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», компенсация аренды жилья и другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил медицинских специалистов из разных регионов России работать в учреждениях здравоохранения Московской области.