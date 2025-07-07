Почти 250 строек завершили в Подмосковье в первом полугодии

В Подмосковье в первом полугодии 2025-го завершили 248 строек, выдав объектам заключения о соответствии требованиям проектной документации. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Так, были достроены 17 социальных объектов, в том числе семь школ, шесть медучреждений и четыре детсада. Также ЗОС получили стадион для регби в Щелково и тренировочный комплекс для теннисистов и команд по пляжному волейболу в Одинцово.

Кроме того, ЗОС выдали 13 котельным, шести комплексам очистных сооружений, пяти водозаборным узлам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в работе по устранению недочетов на стройплощадках.