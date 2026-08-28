Почти 250 тыс. нарушений выявили инспекторы Подмосковья с помощью ИИ

За года инспекторы Подмосковья выявили почти 235 тыс. нарушений с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Камеры с искусственным интеллектом зафиксировали 232 тыс., мобильные комплексы – 2 190, беспилотники – еще 780. На стройплощадках беспилотник проводит облет, а ИИ - анализирует полученные данные и выявляет отклонения от стройгенплана. Такая проверка занимает 30 минут вместо восьми часов. Она проходит без очного взаимодействия с застройщиком.

Камерами с ИИ сегодня охвачен 61% строящихся многоквартирных домов Подмосковья. Они работают 24/7: распознают 22 вида техники, наличие рабочих, оценивают прирост строительной готовности и фиксируют нарушения техники безопасности. Точность распознавания – 95%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.