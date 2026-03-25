Почти 260 засоров канализации ликвидировали за неделю специалисты Мособлводоканала
Мособлводоканал за неделю устранил 258 засоров канализации
В Подмосковье специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 258 засоров на канализационных сетях. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для ликвидации засоров использовалась спецтехника — гидродинамические машины и вакуумные установки.
Чаще всего засоры образовывались из-за нарушений правил утилизации бытовых отходов: в унитазы и раковины сбрасывали остатки пищи, предметы личной гигиены, текстиль.
«По данным специалистов, именно влажные салфетки становятся причиной от 60 до 70% всех засоров в системе водоотведения. Эти изделия не растворяются в воде, накапливаются в трубах, и без привлечения специальной техники их сложно устранить», — подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.