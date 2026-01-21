Почти 260 засоров канализации устранили работники Мособлводоканала за неделю
В Подмосковье за неделю устранили 259 засоров канализации
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье за неделю работники Мособлводоканала устранили 259 засоров канализации. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В число самых сложных вошел засор коллектора на Октябрьской улице в Электростали. Для его устранения использовали две единицы техники — илосос и каналопромывочную машину.
В большинстве случаев засоры происходят из-за того, что жители сбрасывают в канализацию салфетки, тряпки, остатки пищи и другие материалы, которые не предназначены для слива.
