Почти 260 засоров канализации устранили работники Мособлводоканала за неделю

В Подмосковье за неделю работники Мособлводоканала устранили 259 засоров канализации. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В число самых сложных вошел засор коллектора на Октябрьской улице в Электростали. Для его устранения использовали две единицы техники — илосос и каналопромывочную машину.

В большинстве случаев засоры происходят из-за того, что жители сбрасывают в канализацию салфетки, тряпки, остатки пищи и другие материалы, которые не предназначены для слива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе модернизируется сфера ЖКХ.