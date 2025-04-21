Почти 3 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 2,7 млн человек, что на 1,1 млн больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парки собрали в минувшую субботу, 19 апреля, — более 520 тыс. человек. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили более 107 тыс. человек. В пятерку лидеров вошли Центральный парк в Долгопрудном, Центральный парк в Пушкинском, Центральный городской парк имени М. И. Калинина в Королеве и парк имени Л. Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.