Почти 3 млн жителей Московской области привились от гриппа

В Подмосковье в рамках кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали почти 3 млн жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В наших силах защититься от гриппа и его опасных осложнений. Для этого надо пройти вакцинацию», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что прививку лучше сделать заранее, поскольку на выработку иммунитета требуется время. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживленные места. Кроме того, детям процедура доступна в детском саду или школе. Узнать график выездов мобильных комплексов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.