Почти 3 тыс. км опасных участков дорог Подмосковья обработали противогололедными материалами

Минувшей ночью на фоне осадков и минусовой температуры воздуха дорожные службы Подмосковья провели противогололедную обработку проезжей части, чтобы обеспечить безопасный проезд. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Исходя из погодных условий, минувшей ночью дорожники обработали более 2,5 тыс. км опасных участков дорог Подмосковья противогололедными материалами, из них 2,4 тыс. км пришлись на региональную сеть», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, к работам привлекли более 550 единиц спецтехники, они продолжатся и в понедельник, 3 марта. В ведомстве также призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах и не забывать про скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.