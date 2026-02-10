Почти 30 аэростатов запустили в небо в рамках «Фестиваля сердец» в Дмитрове
Воздухоплавательный «Фестиваль сердец» прошел в Дмитрове
Фото: [Медиасток.рф]
В Дмитрове в четвертый раз прошел воздухоплавательный «Фестиваль сердец». Об итогах зрелищного мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В фестивале приняли участие 28 аэростатов. Пилоты, управляющие воздушными шарами, приехали из разных городов России, а также из Белоруссии.
В небо запустили 13 воздушных шаров в форме сердца. Их дополнили классические аэростаты в форме шаров. Впервые на фестивале можно было совершить привязной полет на трех аэростатах, работавших в режиме аэролифта.
Также в рамках фестиваля провели турнир пилотов на меткость, организовали фудкорт и тематическую фотозону.
