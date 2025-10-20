Почти 30 детей-сирот получат жилье в Подольске в 2025 году

В Подольске в 2025 году жильем обеспечат 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в администрации округа.

В Министерстве строительного комплекса Московской области до этого рассказали, что программа жилищных сертификатов для расселения аварийных домов завершится в октябре.

По итогам аукционов квартиры в Подольске получат четыре человека. Три договора уже заключили, еще один находится на стадии оформления.

Еще 25 человек выбрали жилищный сертификат или выплату, которая позволяет самостоятельно купить квартиру. Из них 24 сертификата уже выдали, один в работе. Сумма жилищного сертификата в Подольске составляет 5,6 млн руб.

На 2026 год в план обеспечения жильем в Подольске включили 44 человека. Из них 38 уже выбрали сертификат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с семьей из Лыткарино, которая переехала из аварийного дома в новостройку.