Почти 30 незаконных площадок хранения морских контейнеров ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье ликвидировали 28 незаконных площадок размещения контейнеров морского типа. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Незаконные площадки закрыли в 13 округах, в том числе в Дмитрове, Клину, Люберцах, Мытищах, Химках, Рузе.

Всего в ходе проверок в регионе выявили 274 участка с морскими контейнерами. Из них 99 используются с нарушениями. На 175 участках нарушения не выявлены.

На минувшей неделе проверки провели в 28 округах. В общей сложности были осмотрены 84 участка. Нарушения выявили на 73 из них. Владельцам земли выдали предостережения со сроком исполнения 30 дней. По истечении этого срока проведут дополнительную проверку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет действовать единый стандарт размещения морских контейнеров.