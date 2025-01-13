Почти 30 тыс. госпитализаций провели в подмосковном координационном центре паллиативной помощи

По итогам 2024 года координационный центр с круглосуточной многоканальной «горячей линией» по оказанию паллиативной помощи провел более 25 тыс. госпитализаций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что специалисты центра помогают координировать работу патронажных бригад, маршрутизировать пациентов, а также отвечают на вопросы родственников пациентов.

«Мы продолжаем развивать систему паллиативной помощи в регионе. Так, в прошлом году в Подмосковье заработали 36 школ паллиативного пациента», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что в регионе также функционируют интернет-портал, «горячая линия» по приему обращений, есть отделения в стационарах и кабинеты в поликлиниках. Помимо этого, налажена работа выездных патронажных бригад, которые оказывают медпомощь на дому.

Напомним, что задать свой вопрос по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.