Почти 30 тыс. ветеранов ВОВ прошли диспансеризацию в Подмосковье

С начала 2025 года диспансеризацию или профосмотр в Подмосковье прошли более 29 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, свыше 4,2 тыс. из них — на дому. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Если пациент не может самостоятельно добраться до поликлиники, то к нему направляется бригада медицинских специалистов для проведения профосмотра или организуется транспорт до медицинского учреждения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что ветераны и лица, которые были приравнены к ним по льготам, могут пройти диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления. Для этого они могут обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

Напомним, что получить консультацию врача по итогам обследования можно в ходе телемедицинской консультации. Они проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.