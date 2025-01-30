Почти 30 тыс. водителей Москвы и Подмосковья прошли аттестацию на знание правил работы такси

Добровольную аттестацию на знание правил работы в такси, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в чрезвычайных ситуациях в Московском регионе прошли более 25,6 тыс. водителей, это около 16% от числа всех сотрудников. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что 80% водителей получили удовлетворительный результат за экзамен.

«Рекомендуем пройти экзамен заранее: с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной. После успешного прохождения теста водитель получит отметку об аттестации, которая будет действовать два года», — добавили в сообщении.

Таксисты, которые не смогут сдать экзамен, будут отключены от заказов. Пройти обучение перед тестированием можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.