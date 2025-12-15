Почти 30 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Парки. Сказки. Торжество»
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
Более 25 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество», которое прошло в минувшую субботу в 87 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили сказочные шествия, зимние квесты, интерактивные программы и театральные представления, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так, например, в парке Мира Мытищ можно было принять участие в игровой программе «Сказочный парк», посетить театрализованное представление от театра кукол «Огниво» и чтение сказок у очага, в парке «Раздолье» в Одинцовском округа — Резиденцию Деда Мороза.
Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
