Почти 30 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Парки. Сказки. Торжество»

Более 25 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество», которое прошло в минувшую субботу в 87 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили сказочные шествия, зимние квесты, интерактивные программы и театральные представления, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так, например, в парке Мира Мытищ можно было принять участие в игровой программе «Сказочный парк», посетить театрализованное представление от театра кукол «Огниво» и чтение сказок у очага, в парке «Раздолье» в Одинцовском округа — Резиденцию Деда Мороза.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.