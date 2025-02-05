Почти 300 детей появились на свет в Люберецком роддоме МОЦОМД в январе

За январь 2025 года в Люберецком роддоме МОЦОМД появились на свет 287 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«В количественном отношении вот уже полгода продолжают лидировать мальчики — их родилось 149, девочек — 138. Двойни — два человека», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в январе более 35 женщин в роддоме стали многодетными матерями.

В декабре 2024 года в учреждении три раза приняли роды после процедуры ЭКО. В результате родились трое детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых детских садов в регионе.