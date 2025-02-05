Почти 300 детей появились на свет в Люберецком роддоме МОЦОМД в январе
В роддоме МОЦОМД в Люберцах за месяц появились на свет 287 детей
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За январь 2025 года в Люберецком роддоме МОЦОМД появились на свет 287 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
«В количественном отношении вот уже полгода продолжают лидировать мальчики — их родилось 149, девочек — 138. Двойни — два человека», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в январе более 35 женщин в роддоме стали многодетными матерями.
В декабре 2024 года в учреждении три раза приняли роды после процедуры ЭКО. В результате родились трое детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых детских садов в регионе.