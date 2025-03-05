Почти 300 многодетных семей получили бесплатную землю в Подмосковье с начала года

В Подмосковье за два месяца текущего года 280 многодетных семей были обеспечены бесплатными участками земли. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков выделили в Домодедово, Пушкино и Солнечногорске — 96, 23 и 20 соответственно.

В общей сложности с начала действия программы в регионе землю получили свыше 37,8 тыс. многодетных семей. Сейчас в очереди на получение участков стоят порядка 17,8 тыс. семей.

В округах Подмосковья уже сформированы более 3,5 тыс. участков. На стадии формирования 2,6 тыс.

Ранее в министерстве сообщили, что свыше 200 медиков уже построили дома на участках, которые были предоставлены им по программе «Земля врачам».