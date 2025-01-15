Почти 300 тыс. заявлений на обслуживание «Стрелки» подали в Подмосковье

По итогам 2024 года жители Подмосковья подали более 290 тыс. заявлений на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что оформить льготные карты могут учащиеся и военные пенсионеры региона, с ее помощью можно оплачивать проезд со скидкой 50%. Воспользоваться услугой можно на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Услуга позволяет подать заявление на подтверждение льготы, получение карты «Стрелка», восстановление защитного кода и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.