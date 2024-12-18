Почти 300 тыс. жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по обслуживанию карт «Стрелка»

С начала 2024 года жители Подмосковья воспользовались онлайн услугой по обслуживанию единых транспортных карт «Стрелка» более 284 тыс. раз, она стала самой популярной среди всех госуслуг, предоставляемых Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В среднем данной услугой ежедневно пользуются 800 человек, самым популярным по числу заявок оказался сентябрь — почти 94 тыс. обращений, в том числе от школьников и студентов. В сравнении с прошлым годом количество обращений увеличилось более чем на 20%. Воспользоваться услугой можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.