Почти 300 тыс. звонков на горячую линию главврача поступило в Подмосковье

В 2024 году жители Подмосковья обратились на «горячую линию» главного врача, чтобы задать интересующие вопросы, почти 270 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Позвонив на «горячую линию» главного врача житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинской организации при необходимости принять организационное решение», — уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обратиться к специалисту можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. Далее пациентам нужно будет набрать добавочный номер, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медучреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.