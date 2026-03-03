Почти 300 УК вошли в «зеленую зону» рейтинга управляющих организаций Подмосковья по итогам 2025 года
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В «зеленую зону» рейтинга управляющих компаний за 2025 год вошли 275 подмосковных организаций, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В министерстве отметили, что этот показатель на 100 компаний превысил результат за 2024 год.
Больше всего УК в «зеленой зоне» рейтинга — в Лобне, Истре, Реутове, Подольске и Балашихе.
«Наша основная цель — сокращение числа организаций, находящихся в красной зоне, минимум в два раза. Эффективность в этом процессе показали общие собрания собственников жилья, а также оздоровление компаний через сокращение обращений жителей и погашение долговых обязательств», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
