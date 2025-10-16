Почти 322 тыс. тонн кисломолочных продуктов произвели в Подмосковье за восемь месяцев
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за восемь месяцев текущего года предприятия произвели почти 322 тыс. тонн кисломолочных продуктов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 2,7%.
Кефира произвели 20,3 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Объем производства творога составил 24,4 тыс. тонн. Это на 1,3% больше, чем в 2024-м.
Объем экспорта кисломолочной продукции из Подмосковья в зарубежные страны за три квартала этого года составил 34 тыс. тонн.
