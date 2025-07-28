Почти 330 двоен и две тройни родились в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье с января текущего года на свет появились 329 двоен, а также две тройни. Об этом этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Как отметил зампред регионального правительства — руководитель областного Минздрава Максим Забелин, в Подмосковье беременные женщины, роженицы и новорожденные дети могут получить высококачественную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Это возможно благодаря оснащению медучреждений современным оборудованием и работе высокопрофессиональных врачей.

В регионе действует трехуровневая система родовспоможения. Она включает в себя шесть перинатальных центров и МОНИИАГ. Подробная информация об этом представлена на сайте «Стань мамой в Подмосковье». Также с вопросом можно обратиться в одноименный кол-центр. Его номер 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по оснащению перинатальных центров региона новым оборудованием.