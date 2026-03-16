Почти 40 единиц лесопожарной техники поставят к началу пожароопасного сезона в Подмосковье

В Московской областной думе рассказали о подготовке Подмосковья к пожароопасному сезону. В ее рамках закупают спецтехнику и ремонтируют лесопожарные станции.

В этом году капитально отремонтируют лесопожарные станции в Дмитрове и Голицыно, а также построят быстровозводимое здание станции в Дмитровском Погосте Шатуры. На эти цели направят 66,5 млн рублей.

Также в этом году закупят 37 единиц лесопожарной техники. На эти цели предусмотрели почти 258 млн рублей. Технику поставят к началу пожароопасного сезона.

Всего за период с 2022-го по 2025 год в области построили и отремонтировали 10 лесопожарных станций. За пять лет закупили свыше 100 единиц новой техники.

В Подмосковье также действует закон о возможности страхования лесных пожарных за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по оздоровлению лесов в регионе.